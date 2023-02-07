صحيفة عبرية: الاحتلال قلق من مشاركة بعض من رجال أجهزة أمن السلطة في العمليات الفدائيّة

كشفت مصادر عسكريّة إسرائيليّة لصحيفة "يسرائيل هايوم" أن الجيش الإسرائيليّ قلق جدًا من مشاركة بعض من رجال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في العمليات الفدائيّة ضدّ الاحتلال”.

وبينت الصحيفة وفقا لمصادر مطلعة أنّه رغم وضع يد جيش الاحتلال على نحو 1000 قطعة سلاح في الضفة الغربيّة المُحتلّة، فإنّ المنطقة مليئة بالوسائل القتالية، لافتةً في ذات الوقت إلى أنّه “يكاد لا يخلو بيت فلسطينيّ إلّا وفيه سلاح.

وأضحت الصحيفة وفقا لأحد الضُباط من أجهزة الأمن الفلسطينية " يمكن وصف المعنويات المترديّة في أوساط القوات، إذْ أنّ الحديث يجري عن ميل يتعزز في الفترة الأخيرة بالتوازي مع ضعف السلطة والتصعيد في الميدان ".

وقال الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، هل نحن موجودون من أجل أنْ نحصل على رواتب ونهتم بمصالح محمود عبّاس ونكون عملاء لإسرائيل؟ لقد أصبحنا مقاولين فرعيين”، على حدّ قوله، وخاصة أنه وبعد كلّ هذه السنين، ثمة سلطة لكن لا توجد دولة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيليّة عن مصدرٍ فلسطينيٍّ قوله إنّ “الأفراد الذين يعملون في اليوم في الأجهزة الأمنيّة يشعرون أنّه لا معنى لما يفعلون، وأنّ السلطة تسقط رويدًا رويدًا.

وتابع المصدر : “إذا كان الشاباك وجهاز الأمن الإسرائيليّ، هم الذين يسيطرون، فمن الأفضل ألّا تكون سلطة، وليجدوا طرقًا أخرى لإدارة الأمور، ولتهتم إسرائيل بالخدمات البلدية وبجمع القمامة”، طبقًا لأقواله.

بالإضافة إلى ما جاء أعلاه، قال مصدر أمني فلسطيني سابق للصحيفة العبريّة إنّ أجهزة الأمنيّة التابعة لسلطة رام الله فقدت المكانة الكبيرة التي كانت لها في الماضي، ومضى قائلاً: “ذات مرة، أراد الجميع أنْ يكونوا جزءًا منها ويتجندوا لها. كان هذا يعتبر شيئًا كبيرًا بالنسبة لهم وكذلك للقضية الفلسطينيّة، أمّا اليوم فالأمر بات مختلفًا، صورة الأجهزة تآكلت وأصبحت الخدمة فيها أقّل جاذبيّةً.