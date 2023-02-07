سموتريتش: نتنياهو يتخذ التطبيع خطة لإنقاذ حياته السياسية

تُواصِل حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة والأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان برئاسة بنيامين نتنياهو، جهودها الحثيثة من أجل دفع المملكة العربيّة السعوديّة لتوقيع اتفاق تطبيعٍ مع "إسرائيل".

وذكرت مصادر سياسيّة رفيعة في "إسرائيل"، مؤخراً، رفض المملكة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني دون حلٍّ للقضية الفلسطينيّة.

وأوضحت المصادر، أن رفض السعودية لم يمنع رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نتنياهو من القول إن "التطبيع مع المملكة العربيّة السعوديّة أقرب بكثير ممّا تتخيّلون"، على حدّ مزاعمه.

وفي ذات الإطار، قال حليف نتنياهو، وزير المالية العنصريّ بتسأليل سموتريتش: "أنّ نتنياهو هو كذّاب ابن كذابٍ، ويتخذ التطبيع وسيلة لإنقاذ مستقبله السياسي".

ونقلت هيئة البث الإسرائيليّ الرسميّ (كان) عن مصادر سياسية كبيرة:" أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية اقترحت خطة لتجنيد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح إقناع الرأي العام (السعوديّ) بخصوص موضوع التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

وذكر القناة العبرية:" أنّه بموجب الخطة سيتم استغلال المكانة الكبيرة للنجم الذي انتقل قبل شهر للعب في الدوري السعودي، لاتخاذ دور فعال لإقناع الرأي العام وخلق تقارب بين الجانبين".

وحتى اللحظة لم يصدر أيّ بيانٍ أوْ تعقيبٍ عن اللاعب الدوليّ رونالدو حول المزاعم التي تحدث عنها الإعلام العبري.

وأشارت إلى أنّ تطبيع السعودية هو أحد أهداف الحكومة الصهيونية اليمينيّة الحالية ووزير خارجيتها إيلي كوهين؛ لكن هذه المبادرة ما زالت في بدايتها، وتجري نقاشات أولية هذه الفترة في وزارة الخارجية الصهيونية حول هذا الموضوع”.

ولفتت القناة، إلى أنّ قطر سمحت لمشجعي كرة القدم "الإسرائيليين" بدخول أراضيها للمشاركة في المونديال الأخير، موضحةً أنه حاليًا ترغب "إسرائيل" في تطبيع علاقاتها مع السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول وأكثرها نفوذا في الوطن العربيّ".

جدير ذكره أنّ وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، زار الأسبوع الماضي الخرطوم، وأعلن أنّ اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والسودان سيوقع خلال الأشهر القادمة”

وكان نتنياهو قد صرحّ في أواخر شهر كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، أنّه يطمح للتوصّل لاتفاق سلامٍ مع المملكة العربيّة السعوديّة لإنهاء الصراع العربيّ-الإسرائيليّ"، على حدّ تعبيره.