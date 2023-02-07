الجهاد الإسلامي تنعى شهيد نابلس وتؤكد أن جرائم القتل بدم بارد وقوداً لمزيد من الاشتباك

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الفتى: حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً)، من مخيم عسكر، والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام حي المساكن الشعبية بنابلس فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت الحركة خلال بيان لها أن جرائم القتل بدم بارد والتي تتصاعد يومياً بحق أبناء شعبنا لن تمنح العدو فرصة الأمن والاستقرار على أرضنا، وإن دم الشهداء الذي ينزف يومياً في كل الساحات، سيكون وقوداً لمزيد من الاشتباك في وجه عدوان الاحتلال وجرائمه.

وعزت الحركة عائلة الشهيد الكريمة وأهلنا في نابلس جبل النار، ووجهت التحية لمقاومينا الشجعان الذين يصنعون مستقبل شعبنا، ونعاهد الشهداء على استمرار خيار المقاومة والدفاع عن المقدسات، مهما بلغت التضحيات حتى الحرية والخلاص.

بيان نعي الشهيد حمزة الأشقر من نابلس

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الفتى: حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً)، من مخيم عسكر، والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام حي المساكن الشعبية بنابلس فجر اليوم الثلاثاء.

إننا نؤكد أن جرائم القتل بدم بارد والتي تتصاعد يومياً بحق أبناء شعبنا لن تمنح العدو فرصة الأمن والاستقرار على أرضنا، وإن دم الشهداء الذي ينزف يومياً في كل الساحات، سيكون وقوداً لمزيد من الاشتباك في وجه عدوان الاحتلال وجرائمه.

نعزي عائلة الشهيد الكريمة وأهلنا في نابلس جبل النار، ونحيي مقاومينا الشجعان الذين يصنعون مستقبل شعبنا، ونعاهد الشهداء على استمرار خيار المقاومة والدفاع عن المقدسات، مهما بلغت التضحيات حتى الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الثلاثاء 16 رجب 1444هـ - 7 فبراير 2023م