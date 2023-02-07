دراسة علمية لاكتشاف الزلازل قبل وقوعها  

قدم عدد من الباحثين الإسرائيليين مقترحاً بشأن اكتشاف الزلازل قبل وقوعها ، حيث بينت الدراسة أنه يمكن لكابلات الألياف الضوئية الحالية اكتشاف زلازل قاع البحر قبل نصف دقيقة من الطرق الحالية، وفقًا لمنشور في مجلة Nature's Scientific Reports.

دراسة جديدة بعنوان "تقدير الحجم وتوقع حركة الأرض لاستخدام الاستشعار الصوتي الموزع بالألياف الضوئية للإنذار المبكر بالزلازل"، ببحوث من فريق دولي من الجامعة العبرية في القدس.

وأضحت الدراسة أنه يمكن لكابلات الألياف الضوئية الموجودة في جميع أنحاء العالم للاتصالات عبر الإنترنت اكتشاف الزلازل في قاع البحر قبل نصف دقيقة مما يمكن للطرق الحالية.

