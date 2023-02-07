راصد جوي يكشف لـ "فلسطين اليوم" : هذا ما تحمله الأيام الباقية من المنخفض الجوي

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، صباح اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، عن تطورات المنخفض الجوي الحالي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية منذ يوم أمس، وتفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل.

وتوقع العلامي في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على الأراضي الفلسطينية، إذ يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وأجواء أكثر برودة، وهبوط رياح نشطة مع هبات قوية أحياناً، وتتركز زخات الأمطار في معظم أوقات النصف الأول من نهار اليوم الثلاثاء من محافظات شمال ووسط البلاد، وكذلك تتساقط حالياً زخات ثلجية فوق قمم جبال الضفة الغربية المحتلة، تعمل على حدوث تبييض على تلك المرتفعات.

ووفق العلامي، فإنه خلال النصف الثاني من اليوم الثلاثاء، تنتشر الزخات المطرية بشكل أوسع لتشمل محافظات جنوب الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والنقب وبئر السبع، مشيراً إلى حظ المحافظات الجنوبية سيكون أوفر بشأن كميات الأمطار من المنخفض السابق.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم غد الأربعاء، بحسب العلامي، إذ تبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار فوق معظم وغالبية المناطق الفلسطينية بغزارة متفاوتة، ترافقها عواصف رعدية وزخات من البرد، وكذلك تسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في الضفة المحتلة.

وتوقع، أن يبدأ تأثير المنخفض تدريجياً يوم الخميس، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات مطرية محلية فوق مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية، لكن مع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار، وتتوقف هطولات الأمطار بشكل كامل.

وبشأن تأثر البلاد بمنخفض جوي آخر خلال الأسبوع المقبل، قال العلمي: حتى الآن لا يوجد ما هو واضح على الخرائط الجوية بشأن تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد، لكن يبدو أن شهر فبراير/ شباط يحمل في طياته عدة منخفضات جوية على فترات متفرقة.