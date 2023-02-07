14 أسيراً من الخليل يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال خلال الشهر الجاري

أعلن نادي الأسير اليوم الثلاثاء 7/2/2023 أن 14 أسيراً من الخليل، دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

والأسرى هم:

شحادة نمر الجياوي (49 عاماً) من بلدة إذنا، مُعتقل منذ عام ،2005 ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.

علي محمد فرج الله (57 عاماً) من بلدة إذنا، مُعتقل منذ عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.

محمد نبيل العرقان (64 عاماً) من الخليل، مُعتقل منذ عام 1995، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ياسر نبيل الشرباتي (48 عاماً) من الخليل، مُعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات.

جمال ابراهيم عمرو (51 عاماً) من الخليل، وهو مُعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد.

إياد علي القواسمة (51 عاماً) من الخليل، مُعتقل منذ عام 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

يوسف عبد الرحيم سكافي (51 عاماً) من الخليل، مُعتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات.

مضر موسى أبو دية (34 عاماً) من بيت أمر، مُعتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد.

موسى آدم اخليل (34 عاماً) من بيت أمر، وهو مُعتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد.

محمد نعيم القواسمة (39 عاماً) من الخليل، مُعتقل منذ عام 2008، وهو محكوم بالسجن المؤيد.

جعفر حمدي الزعتري (36 عاماً) من الخليل، وهو مُعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن الموبد و40 عاماً.

نضال أكرم ابو شخيدم (41 عاماً) من الخليل، مُعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن المؤبد.

يحيى هاشم الهيموني (37 عاماً) من الخليل، وهو مُعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن المؤبد.

ممدوح يوسف عمرة (34 عاماً) من دورا، مُعتقل منذ عام 2016، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماُ.