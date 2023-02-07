الرائد بصل لـ "فلسطين اليوم": طواقم الدفاع المدني نفذت 50 مهمة منذ بدء المنخفض

أعلن المتحدث باسم المديرية العام للدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، صباح اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، عن مهام طواقم الدفاع المدني المنتشرة خلال المنخفض الجوي الأخير حتى اللحظة.

وأوضح الرائد بصل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن طواقم الدفاع المدني نفذت 50 مهمة على مستوى محافظات قطاع غزة منذ بدء المنخفض الجوي الأخير، وحتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة وفق تطورات الحالة الجوية.

وأشار إلى أن المهام التي أدّاها الدفاع المدني خلال المنخفض الأخير، تمثلت في إعادة أسقف منازل تطايرت "زينكو"، تطاير وسقوط جدران، إضافة إلى إخماد العديد من الحرائق التي نشبت بفعل المنخفض، ناهيك عن إزالة أشجار ولوحات إعلانية سقطت بفعل شدة الريا، كما أدت الطواقم عدة مهام إسعافية لعدد من المواطنين.

وتتأثر الأراضي الفلسطينية، منذ يوم أمس بمنخفض جوي قوي ومطار، مصحوب بعواصف رعدية ورياح شديدة، أدى إلى انخفاض كبير على درجات الحرارة.

ووفق الأرصاد الجوية الفلسطينية، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر مائجاً.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن هذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة وعاصفاً، وتسقط الأمطار بمشيئة الله على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ ساعة والبحر مائجا.