وفاة عائلة من غزة بأكملها في أنطاكيا التركية جراء الزلزال

أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وفاة المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 أفراد في مدينة أنطاكيا التركية، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، وشمال سوريا.

وأوضح السفير مصطفى أن هناك أنباء أولية عن وفاة عدد آخر من المواطنين في أنطاكيا جاري متابعتها، مبيناً صعوبة الاتصال مع المدينة، ما يعني أن أرقام الضحايا مرشحة للارتفاع.

وبين السفير الفلسطيني، أن الضحايا الفلسطينيين -عائلة عبد الكريم أبو جلهوم- هم من قطاع غزة، ويقيمون في أنطاكيا التركية.

جدير ذكره أن سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، أعلن في وقت سابق مساء أمس، عن ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا جراء الزلزال إلى 22، حيث تم انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.