لماذا كان الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مدمراً ؟

خلف الزلزال الذي ضرب المنطقة وخاصة تركيا وسوريا خسائر كبير في الأرواح مما طرح العديد من التساؤلات حول السبب الذي أدى إلى حدوث مثل هذا الزلزال المدمر .

وفقا لعدد من الخبراء فإن الزلزال قد حدث بالقرب من خط الصدع، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية.

وقالت جيسيكا تورنر، عالمة الجيولوجيا من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن المنطقة تقع في اجتماع ثلاثي بين الصدوع ، تسمى منطقة صدع الأناضول.

وتابعت أن هذه المنطقة تتجمع فيها الصفائح الأفريقية والأناضولية والعربية معاً، ومما يزيد من مخاطر الزلازل المدمرة، إنها، أيضا، منطقة مكتظة بالسكان، مما يزيد من خطر الدمار والخسائر في الأرواح.

ويشار إلى أن قشرة الأرض تتكون من أجزاء متعددة تسمى الصفائح التكتونية، والتي يمكن أن تتحرك.

في بعض الأحيان عندما ينزلق أحدهما ضد الآخر، يمكن أن يتراكم الضغط من الاحتكاك.

وإذا كان الضغط يتراكم بدرجة كافية، فقد يتسبب ذلك في اهتزاز صفيحة عبر جارتها، مما يؤدي إلى حدوث زلزال، في هذه الحالة بالذات، كانت الصفيحة العربية تحتك بصفيحة الأناضول.