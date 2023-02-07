مصرع 36 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في البيرو

لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء الانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد.

وقالت السلطات البيروفية:" إن الانزلاقات أسفرت مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وسقوط عشرات المصابين.

وأوضحت السلطات، أنه طالت الكارثة نحو 2000 عائلة،، ولا تزال أعمال الإغاثة مستمرة، حيث تبحث أجهزة الطوارئ والشرطة عن المفقودين.

ويُشار إلى أنه بدأت الانزلاقات الأرضية في منطقة أريكيبا بجنوب بيرو منذ، الأحد الماضي، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

جدير ذكره أنه أربع قرى في منطقة نيكولاس فالكارسيل في البريو تعد الأكثر تضررًا جراء الانزلاقات الأرضية بفعل الأمطار الغزيرة.