المسح الجيولوجي : رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما يضرب ولاية نيويورك

كشف المسح الجيولوجي الأمريكي أنه تم رصد أقوى زلزال في السنوات الأربعين الماضية في الجزء الشمالي الغربي من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة

وفقًا لتقارير شبكة إن بي سي، تم رصد الزلزال أمس الاثنين الساعة 11.15 بالتوقيت العالمي على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية. يقع المركز على عمق ثلاثة كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القناة "ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة صباح الاثنين قرب بوفالو بنيويورك، وهو أقوى زلزال تم رصده في المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية ، فمنذ عام 1983، سجلت منطقة غرب سينيكا 24 زلزالا بلغت قوته 2.5 درجة، لكن أقواها كان يوم الاثنين، وفقا لشبكة إن بي سي.