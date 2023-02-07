متابعة: عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا يرتفع إلى 4425 وسط دمار هائل وآلاف المفقودين

بلغ عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، بقوة بلغت 7.8 درجة، إلى 4425، إضافة إلى آلاف من الإصابات المختلفة والمفقودين.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، لاسيما أن هناك المئات من لا يزالون تحت الأنقاض.

وفي التفاصيل، فقد ضرب الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كلم من الحدود السورية.

وأعقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.