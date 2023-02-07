القائمة المُحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الثلاثاء 7-2-2023

شهدت بعض أسعار الخضروات في الأسواق المحلية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء 7-2-2023، ارنفاعاً طفيفاً على أسعار بيعها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه.

ونحرص بشكل مستمر في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات والمتغيرات على أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم وكافة المنتجات الزراعية، حيث تهم شريحة كبيرة من الناس.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 7-2-2023، كما يلي: