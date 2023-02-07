صعود أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 7-2-2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات المتداولة في الأسواق، اليوم الثلاثاء 7-2-2023، ارتفاعاً على أسعار صرفه بعد الصعود الكبير الذي حققه الليلة الماضية.

وكانت أسعار الدولار وباقي العملات قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية والمحلية مع نهاية الأسبوع الماضي وخاصة الخميس الماضي حيث ولصلت لحد 3.39 للدولار، لتعاود الجمعة الارتفاع بشكل تدريجي.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في فلسطين، حيث تهم شريحة كبيرة وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق، اليوم الثلاثاء 7-2-2023، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.47

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.90

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.73

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12