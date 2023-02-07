الأرصاد: استمرار المنخفض الحالي وأجواء عاصفة وشديد البرودة وتساقط للأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2023-02-07، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة : يكون الجو شديد البرودة وعاصفا ، وتسقط الامطار بمشيئة الله على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجا .

الأربعاء: 2023-02-08

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتوقع اعتبارا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج ممزوجة مع المطر فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر ويتوقع ان تكون متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة في ساعات الصباح تتحول الى معتدلة مع ساعات المساء والبحر مائجا.