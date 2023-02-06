سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة- سعر الدولار في لبنان الآن، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية ضعفاً مقابل العملات الأخرى، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء 7/2/2023، فقد سجل سعر الدولار اليوم في لبنان تراجعا كبيرا مقابل الليرة، بتعاملات صباح الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بشكل كبير صباح امس الإثنين، مسجلا 60500 ليرة للبيع و61000 ليرة للشراء، مقابل 64000 ليرة للبيع و64200 ليرة للشراء وذلك للدولار الواحد.

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سعر الدولار اليوم في لبنان

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلاً: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

كان مصرف لبنان المركزي قد أقدم على رفع سعر الصرف الرسمي بنسبة 90% إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي، بدءًا من أول فبراير/شباط الجاري، للمرة الأولى منذ 25 عامًا، ما سيؤثر بالسلب في رؤوس أموال المؤسسات المالية في البلاد.