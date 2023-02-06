الصحة العالمية: عدد ضحايا الزلزال في تركيا و سوريا قد يصل 8 أضعاف العدد الحالي

قالت منظمة الصحة العالمية ، وهي ذراع تابعة للأمم المتحدة ، إن هناك خشية من أن العدد النهائي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية الاثنين سيكون 8 أضعاف العدد الحالي.

وقالت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، كاثرين سمولوود، إن "هناك احتمالا مستمرا لانهيارات إضافية، وغالبا ما نرى أرقاما أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس". للأنباء.

وأضافت سمولوود: "نرى دائما النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال".

ووصل عدد القتلى في الزلزال المميت الذي ضرب تركيا إلى أكثر من 3600 شخص مساء (الاثنين)، وأصيب 13293 آخرين.

في سوريا - التي تعرضت لأضرار جسيمة في الزلزال – حيث قُتل ما يقرب من 1300 شخص وأصيب أكثر من 3400.

ودمرت آلاف المباني في تركيا ، في أسوأ زلزال تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1939

وقع الزلزال المميت في الساعة 03:17 صباحًا ، وبلغت قوته 7.8 درجة. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 33 كيلومترا من مدينة غازي عنتاب الكبيرة جنوبي تركيا ، على بعد 90 كيلومترا من الحدود السورية ، ولم يكن مركز الزلزال عميقا للغاية ، إذ بلغ عمقها 18 كيلومترا في باطن الأرض.

و أفادت السلطات التركية عن تدمير أكثر من 5600 مبنى ، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف. ولجأ الأهالي إلى المجمعات التجارية والملاعب والمراكز المجتمعية ، كما تم فتح المساجد لاستقبالهم.