سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء-سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، صباح تعاملات الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، لدى السوق الموازية "غير الرسمية"

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 7150 ليرة للشراء، و7250 ليرة للبيع، مقابل 7000 ليرة للشراء، و7100 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 715 ألف ليرة سورية (نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

كما قفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7717 ليرة للشراء، و7830 ليرة للبيع، مقابل 7555 ليرة للشراء، و7668 ليرة للبيع أمس.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

زاد سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 378 ليرة للشراء، و385 ليرة للبيع، مقابل 370 لليرة للشراء، و377 ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء7/2/2023م