بالصور: وفاة السوري نادر جوخدار لاعب الفيصلي الأردني السابق

أعلنت صحف ووسائل إعلام سوريا، مساء اليوم الإثنين، وفاة لاعب المنتخب السوري السابق نادر جوخدار جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا صباح اليوم.

وفي بيان صحفي وفقاً لوسائل الإعلام السورية، فقد أعلن الوثبة السوري أحد الأندية التي لعب لها نادر جوخدار، وفاة لاعبها السابق نادر جوخدار.

وقال الوثبة في بيانه: "إدارة النادي ممثلة في الدكتور يوسف سلامة تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج اللذين وافتهم المنية فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا".

وأضاف "نتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

في حين، نعي نادي الفيصلي الأردني اللاعب السوري نادر جوخدار غبر حسابه في موقع تويتر قائلاً:" "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق نادر جوخدار الذى وافته المنية هو ونجله".

يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق #نادر_جوخدار الذى وافته المنية هو ونجله إثر الزلزال الذى ضرب دولة #سوريا الشقيقة صباح اليوم.#الفيصلي 🦅 pic.twitter.com/wt3MdRhV18 — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) February 6, 2023









