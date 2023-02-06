الجامعات الفلسطينية تعلن تعطيل الدوام نظراً للأحوال الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء

قررت عدة جامعات فلسطينية في قطاع غزة ، مساء اليوم الإثنين تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غدًا الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة، فيما قررت عدة جامعات بالضفة أن يكون التعليم غدًا عن بعد.

و أصدرت الجامعة الإسلامية في غزة تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة الإسلامية بغزة، نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة.

و قالت الجامعة في تصريح مقتضب: "أنه حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م، في فروعها بغزة والوسطى والجنوب."

من جهتها قررت جامعة الأقصى تعليق الدوام الأكاديمي والإداري في كافة فروع الجامعة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م، نظراً لسوء الأحوال الجوية السائدة وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين.

كما اعلنت جامعة فلسطين عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 07/02/2023 وذلك نظرًا للأحوال الجوية الراهنة.

و بدورها أعلنت جامعة الاسراء تعطيل الدوام الجامعي يوم غد الثلاثاء نظراً للأحوال الجوية السائدة

و قرر الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة تعطيل دوام الجامعة الثلاثاء ٧ /٢ /٢٠٢٣ نظراً للظروف الجوية السائدة، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، حفاظاً على سلامة طلبة الجامعة والهيئتين التدريسية والإدارية.

وسيتم تأجيل امتحانات يوم غد ٍ الثلاثاء وفي نفس المواعيد ليوم الأحد الموافق ١٢/٢/٢٠٢٣

و أعلنت جامعة بيرزيت نظراً لصعوبة الطقس والأحوال الجوية السائدة في البلاد، فسيكون التعليم عن بعد غداً الثلاثاء، 2023.02.07، على أن يتم تعويض الامتحانات والمساقات العملية المحددة غداً في يوم الأحد القادم 2023.02.12. بالنسبة للدوام الاداري فسيكون كالمعتاد على أن يتم التنسيق مع المسؤول المباشر في حال عدم التمكن من الحضور للجامعة.

من جهتها أعلنت جامعة النجاح الوطنية أن الدوام يوم الثلاثاء سيكون الكترونيا و متزامنا، أما دوام المختبرات و المحاضرات العملية فيتم إعطاء الجانب النظري الكترونيا للجلستين متزامنا و إعطاء الجانب العملي للجلستين في الأسبوع القادم.