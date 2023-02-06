وقفة احتجاجية في السودان رفضا للتطبيع مع "إسرائيل"

تظاهر عشرات السودانيين، اليوم الإثنين، وسط العاصمة، الخرطوم احتجاجا على زيارة وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، للبلاد والإعلان الثنائي عن الدفع بخطوات التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

والخميس، التقى كوهين في الخرطوم برئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بينما ذكرت وزارة الخارجية السودانية بعدها أن الطرفين "اتفقا على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين".

ونظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر وزار الخارجية، وسط الخرطوم، للتعبير عن استنكارهم لزيارة كوهين مرددين شعارات: "ارحل يا برهان"، و"القدس لنا"، و"التطبيع خيانة".

و أحرق المتظاهرون علم الاحتلال، رافعين لافتات كتب عليها: "خرطوم اللاءات الثلاث"، و"تسقط إسرائيل".

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من تحالف "سودانيون ضد التطبيع" الذي دشن أعماله رسميا في شباط/ فبراير 2020 للضغط على البرهان لوقف إجراءات التطبيع مع "إسرائيل".