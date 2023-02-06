اردوغان يعلن حداداً وطنياً و تنكيس الاعلام لـ 7 ايام على أرواح ضحايا الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد العام و تنكيس الأعلام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وجاء في تعميم وقع عليه اردوغان مساء اليوم الإثنين: "نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/ شباط 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير".

وضرب زلزال، فجر اليوم الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.