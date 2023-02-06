ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال سورية الى 22 شخصاً

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في سورية، الى 22 شخصاً، وذلك بعد انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، حسب ما أعلن سفير فلسطين لدى سورية، سمير الرفاعي.

وأوضح الرفاعي، في تصريح أدلى به مساء اليوم الإثنين، أن مجموع الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في سورية، بلغ حتى الآن 22، وذلك بعد انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد صعوبة عمليات الإنقاذ بسبب الأحوال الجوية الصعبة، وصعوبة دخول الآليات إلى أزقة المخيم، مشيرا إلى أنه كان قد جرى صباح اليوم انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار.

وأوضح أن ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسورية.

ولفت الرفاعي إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن سفارة فلسطين تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، وأوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة، وأنها تجري اتصالاتها للاطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.

وفي شمال سورية، أفاد سفير فلسطين لدى تركيا، فايد مصطفى، بوفاة المواطن سليمان محمد أبو صهيب، كما أن عائلته ما تزال تحت الأنقاض في الشمال السوري، وأن هناك عائلة فلسطينية تحت الأنقاض لا يعرف مصيرها، إضافة لعائلتين في عفرين وإدلب.