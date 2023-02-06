موعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر فبراير 2023، يبحث الكثيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في هذه الأيام عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر فبراير /2023م، والتي يستفيد منها قرابة الـ100ألف عائلة فلسطينية من قطاع غزة، منذ قرابة الـ5أعوام بعد منحة قطرية أعلن عنها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني منذ العام الـ2018 وبقيت متجدداً حتي عامنا الحالي 2023م، لهذا وكون عمليات البحث متواصلة ومستمرة، خصصنا لكم متابعين الكرام والمهتمين في موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2/2023م، هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر فبراير 2023.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

والمنحة القطرية عن شهر فبراير2023، يستفيد منها قرابة الـ100ألف عائلة فلسطينية من قطاع غزة كما أوضحنا لكم أعلاه، وجاء صرفها ومنحة لقطاع غزة، من قبل دولة قطر، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمرة منذ قرابة 15 عاماً الأمر الذي أحدث وولد أزمات معيشية واقتصادية ومالية لدي سكان قطاع غزة والتي أثرت على كافة مناحي الحياة العملية والتعلمية، مسجله أعلى نسبة بطالة في العالم.

طالع أيضا: رابط فحص المنحة القطرية الجديد لاستلام 100 دولار عن شهر 2 فبراير 2023

موعد المنحة القطرية شهر فبراير

والشهر الماضي، يناير 2023، أعلن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، عن صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ100ألف أسرة غزية فقيرة، معلن بذلك تجديد المنحة القطرية 100دولار للعام الحالي 2023، خاصة بعد تداول العديد من الصحف والمواقع الإخبارية اخبار مفادها أن المنحة القطرية لقطاع غزة لن يتم تجديدها.

"باي بال" تعلن موعد صرف #المنحة_القطرية 100دولارhttps://t.co/hJ6ji8GqnF — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) January 23, 2023

موعد المنحة القطرية100دولار فبراير

والشهر الماضي، تأخر صرف المنحة القطرية عن شهر يناير2023، فكما جرت العادة بتم صرف المنحة القطرية 100دولار الأيام الوسطة من كل شهر، وهو ما لم يتحقق مع شهر يناير 2023، اذا تأخر صرف المنحة القطرية 100دولار، ويعود السبب وفقاً للعديد من المصادر الصحفية، لوجود خلاف بين أصحاب المعارض والمحال التجارية وبنك فلسطين المشرف على صرف المنحة القطرية 100دولار بشأن العمولة من المنحة القطرية.

موعد المنحة القطرية100دولار شهر فبراير

وكان الخلاف بين أصحاب المحال التجارية والمعارض التي تصرف المنحة القطرية 100دولار قائم بسبب رفع بنك فلسطين العمولة من شيكل واحد لـ2 شيكل وهو ما رفضه أصحاب المعارض والمحال التجارية رفضاً تام، خاصة وأن المنحة القطرية 100دولار يتم صرفها بقيمة 310شيكل لكل عائلة غزية مستفيدة من المنحة القطرية.

موعد المنحة القطرية100دولار فبراير 2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير2023، توقعت مصادر صحفية أن يتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر فبراير 2/2023، دون أي تأخير في موعدها، وهو منتصف الشهر الجاري خاصة بعد تجاوز أزمة بنك فلسطين والمحال التجارية والمعارض التي كانت سبباً في تأخير صرفها الشهر الماضي.

وأوضحت المصادر أن الموعد المتوقع لصرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2023، منتصف الأسبوع المقبل وبنفس الشروط والقيمة التي تم صرفها لشهر يناير 20231م.

طالع أيضا: "باي بال" تعلن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2 فبراير 2023

وفي نهاية مقالنا موعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر فبراير 2023، سنضع لكم متابعين الكرام مقطع فيديو يتحدث عن أخر مستجدات المنحة القطرية 100دولار شهر فبراير 2023، خلال لقاء للناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت.