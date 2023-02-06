"برشلونة" يكشف طبيعة إصابة "بوسكيتس" ومدة غيابه

كشف نادي برشلونة الاسباني، اليوم الاثنين، عن طبيعية إصابة لاعب وسطه الاسباني سيرجيو بوسكيتس.

وفي بيان صحفي، أكد برشلونة أن الفحوصات التي أجريت اليوم لبوسكيتس أظهرت معاناة اللاعب من التواء في الرباط الجانبي لكاحله الأيسر".

وبين النادي الاسباني أن سيرجيو بوسكيتس سيغيب عن المباريات المقبلة للفريق، مبيناً أن موعد عودته يعتمد على مدى تعافيه من الإصابة".

وفي مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني، أمس الأحد، والتي خرج فيها برشلونة بثلاثية نظيفة، اشتكى بوسكيتس من إصابة في الكاحل، بعد التحام مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.

أظهرت الفحوصات الطبية إصابة سيرخيو بوسكيتس بالتواء في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/aMnwLfyhA3 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 6, 2023

وفي نفس الإطار، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن فترة غياب بوسكيتس ستتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبالتالي فإن اللاعب خارج مواجهتي مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مانشستر يونايتد في لقاء الذهاب من الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير/شباط الحالي على أرضية ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الاسباني.