وزارة الخارجية: 5 عائلات فلسطينية تحت الانقاض في الشمال السوري

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. احمد الديك ان خمس عائلات فلسطينية تحت الانقاض في الشمال السوري تواجه مخاطر الوفاة.

واضاف ان جهود سفارتي دولة فلسطين لدى تركيا و سوريا متواصلة لتقديم كل عون مستطاع لأبناء شعبنا بالتعاون مع السلطات المختصة في البلدين الشقيقين.

وتابع: تم التواصل مع ٦ طلبة فلسطينيين ممن تضررت منازلهم وارشادهم بضرورة التوجه لمراكز الايواء التركية.

واكد السفير الديك ان عدد الذين تم انقاذهم في الشمال السوري بلغ ١٥ مواطنا بعضهم مصاب بشكل خفيف او اصابات متوسطة، بالإضافة الى ٦ حالات في العناية المركزة.