راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض القادم الى البلاد.. أمطار غزيرة و ثلوج على قمم الجبال

أوضح الراصد الجوي قصي الحلايقة مساء اليوم الاثنين تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، حيث أشار الى أن الغيوم الماطرة تتحرك ببطيء مع الجبهة الهوائية الباردة.

و بحسب الراصد الجوي، سيكون هناك تأخر في وصول الأمطار إلى بقية مناطق الوسط والجنوب حتى ساعات المساء، حيث تهطل الأمطار حالياً في شمال فلسطين والساحل الشمالي والأوسط وسلفيت وقلقيلية وبعض أجزاء نابلس وجنين وشمال رام الله.

و أشار الى أن صور الأقمار الصناعية تظهر اقتراب سحب ثقيلة من سواحل البلاد، وعليه فإن الهطولات المُتوقعة ستكون غزيرة بمشيئة الله، وسنشهد برق ورعد وتساقط مُتكرر لزخات من البَرَد، كما ومن المُتوقع هطول ما نسميه Grouple أو البَرَد الناعم.

كما ويُحتمل أن يتخلل الهطولات زخات خفيفة من الثلج هذه الليلة فوق القمم الجبلية العالية، تزداد قليلاً صباح الثلاثاء حول 950 متر.