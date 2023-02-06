زلزال تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 1500

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر اليوم، وبلغ قوته 7.4 على مقياس ريختر.

وأكد أوقطاي، في تصريح صحفي، أن عدد ضحايا الزلزال تجاوز 1500 على الأقل، فيما وصلت اعداد الإصابات نحو 2323 آخرين.

وأعلن السلطات التركية، تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.

وتُعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول، حسب "فرانس برس".

وكان خبير في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل، توقع، حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت اليوم الاثنين في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.

فرانك هوجربتس، قال، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم 3 فبراير: "عاجلا أم آجلا ، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)".