تعليم غزة: تعطيل الدراسة في المدارس غدًا الثلاثاء نظرًا لسوء الطقس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الاثنين، تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء، 7 فبراير 2023، في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة ورياض الأطفال، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة في ظل سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها: إنه "بناءً على توصية لجنة الطوارئ المركزية المتعلقة بالظروف الجوية المتوقعة، قررنا تعطيل الدراسة، غدًا الثلاثاء".

أطلقت لجنة طوارئ غزة، مساء اليوم، تحذيرًا من أجل التعامل مع العاصفة القادمة التي تتأثر بها البلاد.

وأكدت اللجنة، على ضرورة عدم الخروج من خارج البيت، إلا للضرورة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وتتأثر البلاد، بمنخفض جوي قطبي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وسط انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً مع تساقط كميات من الأمطار بغزارة.