طوارئ غزة تحذر هذه الفئة من العاصفة القادمة

أطلقت لجنة طوارئ غزة، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أجل التعامل مع العاصفة القادمة التي تتأثر بها البلاد.

وأكدت اللجنة، على ضرورة عدم الخروج من خارج البيت، إلا للضرورة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وتتأثر البلاد، بمنخفض جوي قطبي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وسط انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة إلى بقية المناطق.

ويرافق هذا المنخفض، كميات من الأمطار الغزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ ساعة.

وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء شديد البرودة والعاصفة تتواصل في الليلة وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجا .

غدا الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى ساعات الصباح ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في ساعات الصباح تتحول إلى معتدلة مع ساعات الظهيرة والبحر مائجا.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق في ساعات الصباح والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.