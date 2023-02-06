موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة في الدوري المصري، كان من المفترض أن يحتضن استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، مباراة من العيار الثقيل، بين الأهلي والمقاولون العرب الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقدس، السادية بتوقيت القاهرة وذلك من مساء اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023، في الدوري المصري الممتاز 2022-2023، لكنها تأجلت إلى وقت آخر سنحدده خلال هذه المقالة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري، وفي تفاصيل أخرى فإن نجوم الأهلي بقيادة مدربهم النمساوي مارسيل كولر يواصلون حصد النتائج الجيدة وصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الـ 17، متفوقين على منافسهم التقليدي الزمالك الذي يحتل المركز الخامس بترتيب الدوري الممتاز، لكن مباراة اليوم تأجلت بينهم والمقاولون العرب إلى وقت قرره الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الجديد لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب.

المران الأول للأهلي في مدينة الرباط استعدادًا لمواجهة ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية🦅📸#يلا_يا_أهلي#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/GiDi2apFfE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 6, 2023

ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري، يبحث عشاق نادي الأهلي المصري عن الموعد الجديد لمباراة فريقهم أمام المقاولون العرب، التي كان من المفترض أن تقام اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 على استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، لكن مشاركة الأهلي في بطولة عالمية أخرى، أدت إلى تأجيل مباراتهم ضد المقاولون العرب على أمل أن تُلعب بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا والتي يشارك فيها الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا 2022.

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سبب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

سبب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم، كان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، إلا إن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، جعل الاتحاد المصري يقرر تأجيل مباراة اليوم إلى موعد آخر، حيث إن الأهلي يبلي بلاء حسنا في كأس العالم للأندية، بعد أن فاز على أوكلاند سيتي الأسترالي، وسياتل الأمريكي على التوالي وتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم ضد ريال مدريد التي من المقرر أن تلعب غدا الأربعاء.