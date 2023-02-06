قوات الاحتلال تقتحم سجن "الدامون" وتعتدي على الأسرى الأطفال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سجن "الدامون"، واعتدت على الأسرى الأطفال بالضرب بطريقة وحشية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر بيان لها، بأن إدارة سجون الاحتلال في سجن "الدامون" اقتحمت قسم الأشبال واعتدي عليهم وفرض عقوبات قاسية ضدهم.

وأشارت الهيئة، إلى أن تلك العقوبات شملت: منع الاتصال الهاتفي، مصادرة الأدوات الكهربائية، منع الزيارات شهرًا، وتحويل غرف الأشبال للزنازين 4 أيام، وإغلاق الكنتينة لأسبوع.

يشار إلى ان قوات الاحتلال ما زالت تعتقل قرابة 5 آلاف أسير وأسيرة وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة جدًا.