الدائرة الإعلامية "للجهاد" تنعي الصحفي فادي عبيد   

نعت الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، عموم الشعب الفلسطيني والاسرة الصحفية والاعلامية الفلسطينية، الصحفي فادي حيدر عبد القادر عبيد (39 عاما) رئيس قسم التحرير في اذاعة صوت القدس المحلية في مدينة غزة، الذي أفضى إلى ربه مساء اليوم.

إليكم نص بيان النعي:

"كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ" صدق الله العظيم

بمزيد من الصبر والاحتساب، تنعى الدائرة الاعلامية في حركة الجهاد الاسلامي الى عموم شعبنا الفلسطيني والاسرة الصحفية والاعلامية الفلسطينية ، الصحفي فادي حيدر عبد القادر عبيد (39 عاما) رئيس قسم التحرير في اذاعة صوت القدس الذي أفضى إلى ربه مساء اليوم الإثنين 6/2/2023.

وإننا واذ نعزي أنفسنا وزملائه الإعلاميين نستذكر الصحفي الفقيد صاحب الرسالة والسيرة العطرة، فقد كان مثالا للإعلامي المسئول والوطني وكذلك الخلوق.

كما ونتقدم من عائلة الفقيد وأسرته، ومن عموم آل عبيد الكرام في الوطن والشتات بخالص التعازي، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله في عليين. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الدائرة الاعلامية

حركة الجهاد الاسلامي

الإثنين 15 رجب 1444 هـ - 6 فبراير 2023