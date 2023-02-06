وفاة الزميل الصحفي فادي عبيد متأثراً بإصابته بحادث سير قبل سنوات

توفي الزميل الصحفي فادي عبيد، مساء اليوم الاثنين 6 فبراير 2023، متأثراً بإصابته بحادث سير قبل سنوات.

وعمل الصحفي الراحل عبيد، في العديد من المحطات الاعلامية المحلية والعربية، أبرزها مراسلاً لإذاعة صوت "القدس" الفلسطينية، وإذاعة "النور" في العاصمة اللبنانية بيروت.

بدوره، نعى اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بوفاة الزميل الصحفي فادي عبيد، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني فقد قامة إعلامية مميزة، سخرت كل جهدها لخدمة الاعلام المقاوم.

وقال الاتحاد في بيان نعي صدر عنه: " الراحل عبيد كان خلوقاً، طيباً دمث الأخلاق مع زملائه".

وتقدم الاتحاد، بأحر التعازي والمواساة من الأسرة الاعلامية الفلسطينية والعربية بوفا الصحفي فادي عبد القادر عبيد.

وتقدمت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، من عائلته والأسرة الصحفية بالتعزية والمواساة بوفاة، الصـحـفي فـادي عـبـيـد، سائلين اللّه تعالى أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

من جهته، تقدم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية،

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

تعزية ومواساة بوفاة الزميل الصحفي فادي عبيد

يتقدم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية بأحر التعازي والمواساة من الأسرة الاعلامية الفلسطينية والعربية بوفا الصحفي فادي عبد القادر عبيد مراسل إذاعة القدس، ومراسل إذاعة النور "بيروت"، بعد صراع طويل مع المرض، إننا إذ ننعى قامة إعلامية مميزة سخر جل وقته لخدمة الاعلام المقاوم، وكان خلوقا طيبا دمث الأخلاق مع زملاءه لنتوجه لعائلته واسرته بخالص التعازي والمواساة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية