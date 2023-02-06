الجهاد الإسلامي تنعى شهداء أريحا وتؤكد أن جريمة الاحتلال لن تخمد عنفوان المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 6 فبراير 2023، شهداء أريحا الذين ارتقوا إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في مخيم عقبة جبر، فجر اليوم، مؤكدة أن جريمة الاحتلال البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الاتجاهات، والتي ستنقلب على كيان الاحتلال ثأراً وانتقاماً.

وقالت الحركة في بيان نعي صدر عنها: "إننا إذ ننعى هذه الكوكبة الطاهرة، لنؤكد أن جريمة الاحتلال البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الاتجاهات، والتي ستنقلب على كيان الاحتلال ثأراً وانتقاماً، ولتعلم حكومة العدو الفاشية أن استمرارها في عدوانها بحق شعبنا لن يجلب عليها إلا الويل والخسران المبين.

وعزت الحركة عوائل الشهداء الكرام، وأهلنا في أريحا الصامدة التي تتقدم على طريق الانتفاضة وتوحيد ساحات المواجهة، قائلة: "نشد على يد المقاومين الذين تصدوا بكل بسالة، وأثبتوا للعدو أن مقاومتنا حاضرة، وإن هذا الدم الطاهر سيكون فاتحاً مبشراً لانتصار شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والخلاص".

وأقدم جيش الاحتلال فجر اليوم على اغتال 5 مقاومين، وأصيب 3 آخرين خلال عملية عسكرية في أريحا .

نص بيان النعي كاملا كما وصل: "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي شهداء أريحا والتأكيد أن مقاومتنا حاضرة في كل الساحات

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من شهداء فلسطين، الذين ارتقوا إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في مخيم عقبة جبر في أريحا فجر اليوم الإثنين، والشهداء هم:

الشهيد البطل: رأفت وائل عويضات (21 عاماً)

الشهيد البطل: مالك عوني لافي (22 عاماً)

الشهيد البطل: أدهم مجدي عويضات (22 عاماً)

الشهيد البطل: إبراهيم وائل عويضات (27 عاماً)

الشهيد البطل: ثائر خالد عويضات (28 عاماً)

إننا إذ ننعى هذه الكوكبة الطاهرة، لنؤكد أن جريمة الاحتلال البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الاتجاهات، والتي ستنقلب على كيان الاحتلال ثأراً وانتقاماً، ولتعلم حكومة العدو الفاشية أن استمرارها في عدوانها بحق شعبنا لن يجلب عليها إلا الويل والخسران المبين.

نعزي عوائل الشهداء الكرام، وأهلنا في أريحا الصامدة التي تتقدم على طريق الانتفاضة وتوحيد ساحات المواجهة، ونشد على يد المقاومين الذين تصدوا بكل بسالة، وأثبتوا للعدو أن مقاومتنا حاضرة، وإن هذا الدم الطاهر سيكون فاتحاً مبشراً لانتصار شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الاثنين 15 رجب 1444هـ - 6 فبراير 2023م