أقوى دعاء الزلزال مستجاب 2023 - دعاء الهزات الأرضية مكتوب

دعاء الزلزال مستجاب 2023 ، وفي ساعات فجر هذا اليوم تصدرت موضوع أدعية الزلزال والهزات الأرضية قائمة التريند على موقع جوجل الشهير بأكثر من 30 ألف عملية بحث الكترونية وبالتحديد مع وقوع هذا الزلزال المدمر والعنيف في تركيا وطالت مناطق في شمال سوريا حيث سجلت الأولى في احداث إحصائية وفاة 1014 قتيلا وما يزيد عن 7000 مصابا بالإضافة إلى انهيار 2824 مبنى في كهرمان ماراش جنوبي البلاد ، وبعدها قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على جميع التفاصيل المتعلقة في هذا الموضوع فيما يتعلق بدعاء الزلزال والهزات الأرضية وهو على النحو التالي:

ويمكن لكم الان في الاطلاع بصورة أوسع على دعاء الزلزال والترتيل به بكل اريحية تامة وهو التالي: اللهم انك انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني من دعاء زلزال والهزات الأرضية فهو التالي: "ربي لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي وخوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي".

ثالثا: ونواصل معكم إذ جاء في الدعاء الثالث التالي: "اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

وفي هذه الفقرة يمكن لجميع السادة الكرام من تحميل دعاء الزلزال بصيغة pdf بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــا .

ضرب الليلة الماضية زلزال قوي الأراضي الفلسطينية وكافة دول الجوار ومركزها تركيا بقوة 7.8 ريختر .

وتعرضت الأراضي الفلسطينية لزلزال مصدره تركيا التي تعرضت لزلزال بقوة 7.7 ريختر، شعر به أيضا سكان البلاد خاصة الشمال والمركز تل أبيب بقوة 4.7 ريختر المجاورة حيث شعر سكان الأراضي الفلسطينية , وقطاع غزة بالزلزال.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

