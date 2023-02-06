لجان المقاومة تنعى شهداء أريحا: دماؤهم ستشعل وقود الثورة في وجه العدو

نعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء محافظة أريحا الذين ارتقوا خلال تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني صباح اليوم الإثنين 6-2-2023م، مؤكدةً أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى لعنة على فاشية وإجرام العدو الصهيوني وستشعل وقود الثورة في وجه هذا العدو المجرم.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي صدر عنها، أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى أمانة في أعناق كل مقاومي شعبنا وثواره الأبطال على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى ودحر المحتلين الغاصبين.

وشددت على أن العدوان الصهيوني على مخيم عقبة جبر وارتقاء الشهداء الأبطال، لن يكسر إرادة شعبنا ولن يضعف المقاومة بل سيكون سببا في تمدد المقاومة والثورة المتعاظمة حتى تحقيق كل أهداف شعبنا.

كما أمدت أن العدو الصهيوني وقادته الجبناء سيدفعون ثمن جرائمهم ودماء أبناء شعبنا ليست رخيصة وهذه المجازر التي يرتكبها سترتد ناراً وبراكين غضب وثورة في قلب كيانه المزعوم.

وفي نهاية تصريحها، دعت كافة أبطالنا وثوارنا في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل للرد على هذا العدوان البربري والتصدي لهذه الهجمة الشرسة وتدفيع العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه ثمن هذه الجريمة النكراء.