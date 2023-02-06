إليك دعاء الزلزال والهزات الأرضية 2023 بصيغة pdf مكتوب

دعاء الزلزال والهزات الأرضية 2023 بصيغة pdf مكتوب ، ويبحث أكثر من سبعين ألف شخص في العديد من الدول لا سيما في تركيا وسوريا وغيرها من الدول التي تعرضت إلى ضربات زلزالية فجر هذا اليوم وقد تسببت في مقتل ما يزيد عن ألف وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على دعاء الزلزال كما وارفقنا بين ايديكم معلومات عن هذه الكارثة المدمرة التي يعتبر أعلى معايير الزلازل وتواصل الدول المتضررة الآن في محاولات انقاد العالقين أسفل البنايات فيما قامت بلدان بإغاثتها عبر إرسال فرق انقاد حيث جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

دعاء الزلزال 2023 مكتوب

ويمكن لكم الان في الاطلاع بصورة أوسع على دعاء الزلزال والترتيل به بكل اريحية تامة وهو التالي: اللهم انك انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد ".

وفي الدعاء الثاني عند وقوع الزلزال فهو : "اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح وضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة".

تحميل دعاء الزلزال 2023 بصيغة pdf

وفي هذه الفقرة يمكن لجميع السادة الكرام من تحميل دعاء الزلزال بصيغة pdf بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــا .

تفاصيل زلزال تركيا وسوريا اليوم

ضرب الليلة الماضية زلزال قوي الأراضي الفلسطينية وكافة دول الجوار ومركزها تركيا بقوة 7.8 ريختر .

وتعرضت الأراضي الفلسطينية لزلزال مصدره تركيا التي تعرضت لزلزال بقوة 7.7 ريختر، شعر به أيضا سكان البلاد خاصة الشمال والمركز تل أبيب بقوة 4.7 ريختر المجاورة حيث شعر سكان الأراضي الفلسطينية , وقطاع غزة بالزلزال.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأكد المركز الألماني أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأميركي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلا و516 مصابا ، في حين أعلنت إدارة الكوارث التركية عن وجود 76 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال .

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق فيما يتعلق حول دعاء الزلزال والهزات الأرضية 2023 بصيغة pdf مكتوب نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .