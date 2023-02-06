خلال يناير.. قطاع غزة يُسجل 4500 مولود جديد و373 حالة وفاة

سجَّل قطاع غزة 4500 مولود جديد، ووفاة 373 شخصاً خلال شهر يناير الماضي 2023.

وذكرت إحصائية صادرة عن الشف المدني التابع لوزارة الداخلية، أن عدد مواليد القطاع الذكور 2279مولوداً بنسبة تقدر بـ 50.65%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.35% بواقع ألفين و221 مولودة.

وسجلت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة 1705 مواليد جدد؛ بينما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 811 مولوداً.

وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 846 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 602 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 536 مولوداً جديداً.

وبيّنت الأحوال المدنية، أن مكاتبها سجلت 373 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 202 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 54.15%، مقابل 171 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45.84%.