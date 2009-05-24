نوعم شاليط: نتنياهو سيعين مبعوثا خاصا لمعالجة قضية غلعاد هذا الأسبوع

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قال نوعام شاليط والد الجندي الأسير غلعاد شليط انه أبلِغ بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعين خلال هذا الاسبوع مبعوثا خاصا عنه لمعالجة قضية غلعاد شليط خلفا لعوفر ديكل الذي تولى هذه المهمة في الحكومة السابقة-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الاحتلال.

وفي غضون ذلك اعلنت الهيئة العامة من اجل الافراج عن غلعاد شليط عن استئناف نشاطاتها حيث ستنظم تظاهرة يوم الاربعاء المقبل قبالة مقر لجنة الصليب الاحمر الدولية في نيو يورك احتجاجا على تقاعس هذه المنظمة في الحصول على معلومات مؤكدة عن مصير شاليط.

كما سيشارك والدا غلعاد شليط في المسيرة التقليدية للتضامن مع اسرائيل في نيو يورك نهاية الشهر الحالي بغية حث الادارتين الامريكية والاسرائيلية على تكثيف المساعي من اجل الافراج عن ابنهما.