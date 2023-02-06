محدث بن غفير من "غلاف غزة": يجب الرد على صواريخ القطاع بـ 50 ضعفاً!

أفادت وسائل اعلام عبرية، بأن وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير أجرى اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، جولة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها، أن بن غفير أجرى اليوم جولة داخل المستوطنات المحيطة بالقطاع، كما عقد اجتماعاً مع رؤساء المستوطنات في تلك المنطقة.

وقال المتطرف بن غفير خلال اجتماعه برؤساء المستوطنات المحيطة بقطاع غزة: "يجب الرد أن يكون متكاملاً على الصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة". وفق زعمه.

وأضاف: "يجب الرد بـ 50 صاروخاً مقابل كل صاروخ يطلق من قبل المقاومة في قطاع غزة".

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تقصف المستوطنات والبلدات المحتلة، رداً على كل عدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

واغتال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، 5 مقاومين، وأُصيب 3 آخرين بجراح حرجة خلال عملية عسكرية نفذها في أريحا بالضفة المحتلة.