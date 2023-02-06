رسمياً: الصحة برام الله تعلن حصيلة وأسماء شهداء مجزرة أريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين 6/2/2023، رسمياً حصيلة وأسماء شهداء مجزرة أريحا بالضفة المحتلة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد ٥ مواطنين، برصاص الاحتلال، خلال عدوانه على مدينة أريحا.

والشهداء هُم:

رأفت وائل عويضات ٢١ عاماً

مالك عوني لافي ٢٢ عاماً

أدهم مجدي عويضات ٢٢ عاماً

إبراهيم وائل عويضات ٢٧ عاماً

ثائر عويضات ٢٨ عاماً

وأكدت وزارة الصحة والهيئة العامة للشؤون المدنية الحالة الصحية لمصابين برصاص الاحتلال جراء عدوانه على أريحا.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جريمة بشعة في عقبة جبر في أريحا باغتيال خمسة مقاومين بالإضافة لإصابة 3 بجراح خطرة.

ونددت القوى والفصائل الفلسطينية بالجريمة الصهيونية متوعدة بالرد على الجريمة، التي تدلل على تخبط الاحتلال.