أوكرانيا تجمع تبرعات بقيمة 278 مليون دولار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين 6/2/2023، أن الحملة التي أطلقتها الحكومة عبر منصة جمع التبرعات الحكومية "United24".، تمكنت من جمع 278 مليون دولار.

وكانت المنصة نشطة لأكثر من 9 أشهر، حيث تم شراء حوالي 150 مولداً كهربائياً، وتم تسليمها بالفعل إلى المرافق الطبية في البلاد".

وأطلق الرئيس الأوكراني منصة "United24" في مايو/ أيار الماضي بهدف جمع الأموال لدعم كييف وهي تحارب روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن "تبرعات المبادرة ستوجه إلى ثلاثة مجالات، وهي الدفاع وإزالة الألغام، والمساعدات الإنسانية والطبية، وإعادة إعمار البلاد".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.