أكبر زلزال يضرب المنطقة: أكثر من 2000 قتيل ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

أعلنت السلطات التركية والسورية عن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6/2/2023، بقوة 7.8 درجات، وأسفر عن مقتل المئات في البلدين، فضلاً عن أضرار جسيمة.

ففي سوريا، لقي أكثر من 700 شخصاً مصرعهم، وأصيب مايقارب من 700 جريح في حماة وحلب واللاذقية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة ومركزه تركيا، وفقا لحصيلة غير نهائية.

وفي تركيا، أوضح نائب الرئيس التركي: 900 قتيلاً و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، وفاة 8 من أبناء شعبنا بينهم 3 أطفال، وانتشال 8 آخرين أحياء، وهم من سكان 3 مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال الذي ضرب سوريا.

فيما أكد السفير الفلسطيني في تركيا أن جميع الفلسطينيين بخير.

وتُعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول، حسب "فرانس برس".