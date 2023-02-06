هيئة الأسرى: الأسير يعقوب قادري يجري عملية جراحية في عيونه مع استمرار عزله

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل الوضع الصحي للأسير يعقوب قادري (50 عاما) من مدينة جنين، المتواجد حاليا في عزل ريمونيم، بعد زيارة محامي الهيئة فواز شلودي له.

حيث خضع الأسير مؤخرا لعملية جراحية في العيون، استمرت لمدة (40 دقيقة) وتكللت بالنجاح، في مستشفى سوروكا\ بئر السبع، كان من المفترض أن تجرى له منذ 3 سنوات، لكن دولة الاحتلال نهجت أسلوب المماطلة في تقديم العلاج اللازم له كعادتها.

ويشتكي الأسير من أوجاع شديدة في يده وكتفه الأيمن وتشنجات بالرقبة والكتف وأسفل الأذن اليسرى، منذ أكثر من عام، نتيجة اعتداء أفراد (النحشون) عليه داخل محكمة "الناصرة" المركزية، كما تبين إصابته بورم في الغدة الدرقية، وهو بانتظار إجراء خزعة لتحديد ماهية الورم إذا كان حميداً أو خطيراً، في حين تكتفي عيادة السجن بإعطائه المسكنات، وتستمر بتأجيل موعد الفحوصات دون أسباب تذكر.

يذكر أن الأسير قادري اعتقل أول مرة وعمره 15 عامًا، ثم اعتُقل بعد ذلك عدة مرات كان آخرها عام 2003 حين اقتاده جنود الاحتلال إلى مركز “تحقيق الجلمة”، وخضع لاستجواب قاسٍ استمر 4 أشهر، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عامًا.

ثم أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنه هو و5 أسرى آخرين من انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع الشديد التحصين( نفق الحرية).

ومؤخرًا صدر على قادري حكم آخر بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات.