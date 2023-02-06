عباس وحماس يقدمان التعازي لتركيا وسوريا بضحايا الزلزال المدمر

قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاثنين 6/2/2023 ، التعازي ، لرئيس جمهورية سوريا بشار الأسد، بضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا.

​وتقدم عباس في برقيته، بأحر التعازي القلبية من الرئيس الأسد والشعب السوري الشقيق وعائلات الضحايا، معربا عن تضامن دولة فلسطين مع سوريا في هذا المصاب الجلل.

ومن جانبها أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهوريتي تركيا وسوريا الشقيقتين في ضحايا حادث الزلزال الأليم، الذي خلّف عدداً من القتلى والجرحى والمصابين والخسائر المادية، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقالت حماس "نشارك تركيا وسوريا الشقيقتين ألم هذا المصاب المُفجع، ونعبّر عن تضامننا الكامل معهما، داعين الله تعالى لهما بالحفظ والسلامة من كلّ مكروه وسوء.