سفير فلسطين : 8 وفيات في المخيمات السورية حصيلة الزلزال المدمر

أعلن سمير الرفاعي سفير دولة فلسطين لدى سوريا ، عن مصرع ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، بقوة 7.8 درجة، موضحاً أن ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية في سوريا.

وبين السفير الفلسطيني إلى أنه جرى انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار ، موضحاً أنه تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.

وبين الرفاعي أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن سفارة دولة فلسطين تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، وأوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة، وأنها تجري اتصالاتها للاطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات، فجر اليوم الاثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.

وقالت الصحة السورية إن الزلزال أسفر عن مصرع 237 شخصًا وإصابة 639 آخرين، وتدمير عشرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، وطرطوس.