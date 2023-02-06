بإيعاز من بن عفير.. الاحتلال يقرر هدم 12 شقة سكنية في سلوان بالقدس غدا

تستعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي غدا الثلاثاء أو الأربعاء، لهدم بناية تضم 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 فرد، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة .

مسؤولون إسرائيليون حذروا الإقدام على هدم البناية في وادي قدوم قد يؤدي إلى جولة تصعيد في القدس المحتلة، وسط معارضة دولية لهدم المبنى الذي سيؤدي إلى تهجير نحو 74 مقدسيًا، بينهم 42 طفلًا.

وذكرت أن ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "وراء تعجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات"، مرجحة أن يتم تنفيذ عملية الهدم يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري.

والسبت، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، نحو مئة شخص من القاطنين في الشقق السكنية في البناية، عزمها هدمها، علما بأن البلدية كانت قد أخطرت السكان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بقرار هدم البناية بزعم "البناء غير المرخص"، وتأجلت عملية الهدم في ظل الضغوط الدولية.