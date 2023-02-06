سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 بالليرة

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حيث ارفق فريق فلسطين اليوم الإخبارية لكم في هذه المقالة أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم ، بجميع العيارات بسعري الدولار والليرة السورية ونطب منكم المتابعة الكاملة لمعرفة الجديد وهو التالي :

سعر الذهب في سوريا الاثنين 6-2-2023 عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم : شراء: 381,000 – مبيع : 386,000

وصل سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم : شراء: 381,000- مبيع : 387,000

وصل سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم : شراء : 381,000- : مبيع : 384,000

وصل سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم: شراء : 385,000 – مبيع : 388,000

أسعار الذهب في سوريا اليوم

كما ووصل أسعار متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

ووصل سعر عيار 24 عند مستوى بيع 400,000 وشراء 399,429 ليرة

ووصل سعر عيار 22 عند مستوى بيع 366,667 وشراء 366,143 ليرة

ووصل سعر عيار 21 عند مستوى بيع 350,000 وشراء 349,500 ليرة

ووصل سعر عيار 18 عند مستوى بيع 300,000 وشراء 299,571 ليرة

ووصل سعر عيار 14 عند مستوى بيع 233,333 وشراء 233,000 ليرة

ووصل سعر عيار 12 عند مستوى بيع 200,000 وشراء 199,714 ليرة

الأونصة بيع 12,440,000 شراء 12,422,229

الجنيه الذهب بيع 2,800,000 شراء 2,796,000

الكيلو بيع 400,000,000 شراء 399,428,571

سعر الذهب اليوم في سوريا للبيع والشراء

كما ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 151,668 ليرة $60.38

سعر الذهب عيار 22 139,031 ليرة $55.35

اسعار الذهب عيار 21 132,713 ليرة $52.83

اسعار الذهب عيار 18 113,753 ليرة $45.28

سعر الذهب عيار 14 88,474 ليرة $35.22

سعر الذهب عيار 12 75,834 ليرة $30.19

اسعار أوقية الذهب 4,716,889 ليرة $1,878

اسعار جنيه الذهب 1,061,705 ليرة $422.64

اسعار كيلو الذهب 151,668,460 ليرة $60,376

سعر الذهب في سوريا اليوم

وأخيرا ، وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

وفي ختام هذه المقالة التي رصد فريق الموقع شرح سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .