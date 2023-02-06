لجنة طوارئ الشتاء بغزة تعلن جهوزيتها للمنخفض وتصدر توصيات للمواطنين

عقدت لجنة الطوارئ المركزية الخاصة بإدارة ومواجهة الكوارث المحتملة خلال فصل الشتاء، اجتماعا طارئا في مقر وزارة الحكم المحلي، أمس الأحد، ناقشت فيها استعدادات وجهوزية المؤسسات الشريكة في مواجهة المنخفضات القادمة، والمتوقعة اليوم الاثنين.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة طوارئ الشتاء م. زهدي الغريز ، وبحضور ممثل الدفاع المدني مقدم د. توفيق مهاني، وأعضاء اللجنة التي تمثل المؤسسات الشريكة.

بدوره أوضح م. زهدي أن التوقعات خلال 72 ساعة القادمة للحالة الجوية وفقا للأرصاد الجوية المتوقعة، تنذر بحلول منخفض جوي شديد البرودة مصحوب بكميات أمطار كبيرة، مبينا أنه قد تصل الرياح في منطقة بلاد الشام إلى 120 كم/س.

وأشار إلى أهمية نشر التعميمات بصورة دورية عبر وسائل الإعلام للمواطنين، وضرورة البقاء في بيوتهم وخاصة الأطفال وكبار السن حين اشتداد الرياح ودخول ذروة المنخفض، واستخدام الإنارة الآمنة وتفقد الأسلاك الكهربائية

وحذر من استخدام وسائل تدفئة غير آمنة أو استخدام الفحم العضوي في المناطق المغلقة، إضافة إلى تثبيت ألواح الاسبست والزينكو والطاقة الشمسية، منوها إلى ضرورة تعبئة خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل لمنع تعرضها للسقوط.

أما فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالهيئات المحلية، دعا م. الغريز البلديات إلى ضرورة زيادة ساعات ضخ مياه التغذية ليستطيع المواطنون تعبئة خزانات المياه على أسطح منازلهم.

وأكد على أهمية أن تتابع بلديات خان يونس ورفح ودير البلح لشارعي صلاح الدين والرشيد في نفوذ محافظاتهم لتجنب اسدادها أمام الحركة المرورية، مشيرا إلى ضرورة متابعة مضخات الصرف الصحي ومياه الأمطار ومياه التغذية والتأكد من عملها خلال المنخفض.

من جهة أخرى، تحدث م. زهدي عن الأودية حيث أشار إلى أن كميات المياه الواردة من الداخل والمارة في مجرى الوادي والتي تخترق شارع صلاح الدين تحمل الكثير من الطمي الذي قد يسبب حوادث مرورية ما بعد المنخفض ويحدث انزلاق عجلات المركبات، وأوصى بلديات القطاع المطلة على شارع صلاح الدين بالتخلص السريع من الطمي والطين المتراكمة في هذه الشوارع.

أما فيما يخص الاستراحات على شاطئ البحر فقد أكد على أهمية إشعار أصحاب الاستراحات بإغلاقها خلال المنخفض منعا لحدوث أي خسائر في أرواح المستضعفين.

وفي السياق، أكد على الدفاع المدني بمتابعة مدى سلامة اللوحات الإعلانية والأشجار العالية قبل وخلال المنخفض من خلال جولات تفتيشية وميدانية لفرق الطوارئ الخاصة به.

كما أوصى سلطة الطاقة بتفعيل خطتها البديلة في تزويد النقاط الساخنة وخاصة برك تجميع مياه الأمطار ومضخات الصرف الصحي في حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيس وتحويل الخطوط وعمل اللازم.

وأكد على تفعيل قنوات التواصل الساخن وخاصة مع الشرطة والدفاع المدني والبلديات ووزارة الأشغال بما يحقق التغلب على آثار المنخفضات القادمة.